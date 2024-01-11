Сегодня, 20:15
«Металлург» и «Сочи» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Магнитогорске 11 января и завершилась победой хозяев — 4:1.
Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Сочи» потерпел 15-е поражение подряд. С 34 очками команда занимает последнее место в Западной конференции после 51 матча.
«Металлург» (72 очка) продолжает лидировать на «Востоке».
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