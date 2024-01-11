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Сегодня, 19:12

«Сочи» уступил «Металлургу» и потерпел 15-е поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» дома одержал победу над «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Дублем за хозяев отметился Никита Гребенкин. Еще по одному голу забили Артем Минулин и Данила Юров.

Единственную шайбу гостей забросил Джереми Бракко.

«Сочи» потерпел 15-е поражение подряд. С 34 очками команда занимает последнее место в Западной конференции после 51 матча.

«Металлург» (72 очка) продолжает лидировать на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» — 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Голы: Бракко — 9 (Кузнецов, Криштоф), 6:54 — 0:1. Минулин — 1 (Гераськин, Я. Хабаров), 41:37 — 1:1. Гребенкин — 12 (Силантьев), 47:17 — 2:1. Юров — 14 (п.в., Я. Хабаров, Смолин), 59:20 — 3:1. Гребенкин — 13 (буллит), 59:49 — 4:1.

Вратари: Смолин — Бердин (59:05 — 59:20).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 44 (16+12+16) — 26 (13+8+5).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

11 января. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6856 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сочи
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