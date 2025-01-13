Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:12

«Металлург» обыграл «Сочи» и одержал девятую победу подряд

Telegram Дзен

«Металлург» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» (4:2).

Магнитогорцы одержали девятую победу подряд и с 58 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сочи» потерпел тринадцатое поражение в последних 15 играх.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Голы: Джонсон — 8 (Маклюков), 2:26 — 1:0. Венгрыжановский — 9 (бол., Попов, Мачулин), 39:27 — 1:1. Силантьев — 10 (Зернов, Пресс), 43:49 — 2:1. Минулин — 2 (Орехов, Юров), 52:37 — 3:1. Коробкин — 5 (Орехов, Минулин), 54:35 — 4:1. Сероух — 8 (мен., Попов), 59:07 — 4:2.

Вратари: Смолин — Волохин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (16+9+11) — 24 (6+12+6).

Судьи: Гашилов, Лаврентьев.

13 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сочи
Читайте также
Овечкина поставили на счетчик. За достижениями российского хоккеиста в НХЛ весь мир следит в режиме онлайн
Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет
Фигуристка Александра Трусова-Игнатова ждет ребенка
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
ВС РФ сдержали танки ВСУ в Курской области с помощью дронов
Сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Сегодня
Вчера
Неделя