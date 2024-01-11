Видеотрансляция игры КХЛ «Металлург» — «Сочи» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск

11 января «Металлург» дома на своей «Арене-Металлург» в Магнитогорске сыграет против «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Металлург» — «Сочи» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервисе Кинопоиск, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 16.45 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Сочи» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Металлург» тренера Андрея Разина лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 70 баллами. «Сочи» под руководством Дмитрия Кокорева набрал 34 очка, располагаясь на 11-й строчке на «Западе».

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