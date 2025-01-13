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«Металлург» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Металлург» и «Сочи» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 13 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Металлург», Telegram
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«Металлург» и «Сочи» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 13 января. Матч пройдет на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей Магнитогорска игра в прямом эфире также доступна на местном канале «ТВ-ИН».

Изучайте ключевые события и результат игры «Металлург» — «Сочи» в матч-центре нашего сайта.

Обладатель Кубка Гагарина «Металлург» в сезоне-2024/25 провел 44 игры и набрал 56 очков, в субботу магнитогорцы обыграли «Трактор» (5:3) и продлили победную серию до 8 матчей подряд. У «Сочи» — 29 очков в 42 матчах, их предыдущим соперником был «Амур» (5:2).

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сочи
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