«Металлург» сыграет со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка Гагарина

«Металлург» сыграет со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Публикуем расписание серии второго раунда плей-офф КХЛ. Время начала — московское.

«Металлург» — «Спартак»: расписание матчей серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Матч № 1. 17 марта, воскресенье. «Металлург» — «Спартак». 14:30. Магнитогорск.

Матч № 2. 19 марта, вторник. «Металлург» — «Спартак». 17:00. Магнитогорск.

Матч № 3. 21 марта, четверг. «Спартак» — «Металлург». 19:30. Москва.

Матч № 4. 23 марта, суббота. «Спартак» — «Металлург». 17:00. Москва.

Матч № 5 (если потребуется). «Металлург» — «Спартак». 25 марта, понедельник. Магнитогорск.

Матч № 6 (если потребуется). «Спартак» — «Металлург». 27 марта, среда. Москва.

Матч № 7 (если потребуется). «Металлург» — «Спартак». 29 марта, пятница. Магнитогорск.

«Металлург» набрал 74 очка и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Магнитка» одержала победу в серии против «Амура» со счетом 4-2.

«Спартак» в регулярном чемпионате занял 4-е место в Западной конференции, в активе красно-белых — 88 очков. Московский клуб одержал победу в серии с «Северсталью» (4-1) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

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