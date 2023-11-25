«Металлург» обыграл «Спартак» в матче лидеров КХЛ, одержав десятую победу подряд

Сегодня, 16:46
«Металлург» дома обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
За хозяев забили Никита Михайлис, Данила Юров, Архип Неколенко. Единственную шайбу «Спартака» забросил Андрей Локтионов.
«Спартак» остался лидером «Западной конференции» с 49 очками в 36 матчах. На втором месте — «Динамо» (49 очков в 34 матчах).
«Металлург» лидирует в Восточной конференции (52 очка в 36 играх).
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Регулярный чемпионат
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Михайлис — 10 (Петунин, Маклюков), 17:08 — 1:0. Локтионов — 7 (Ручкин, Кин), 28:37 — 1:1. Юров — 10 (Пресс, Маклюков), 47:30 — 2:1. Неколенко — 1 (Яковлев, Силантьев), 53:52 м 3:1.
Вратари: Загидулин — Кареев (59:33).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 47 (18+16+13) — 31 (8+9+14).
Судьи: Акузовский, Белов.
25 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7390 зрителей.