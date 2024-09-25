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Сегодня, 19:14

«Спартак» благодаря дублю Порядина победил «Металлург» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Металлург» — «Спартак».
Фото ХК «Металлург»
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«Спартак» в гостях обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:3.

Дубль у красно-белых оформил Павел Порядин. Еще по голу забили Даниил Орлов и Александр Беляев.

Шайбы хозяев на счету Дмитрия Силантьева, Даниила Вовченко и Данилы Юрова.

«Спартак» (13 очков) поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (6) идет десятым на «Востоке».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

Голы: Силантьев — 3 (Пресс, Орехов), 3:26 — 1:0. Порядин — 4 (Морозов), 7:27 — 1:1. Орлов — 1 (Голдобин), 28:29 — 1:2. Порядин — 5 (Голдобин), 35:42 — 1:3. Беляев — 1 (Филин), 38:43 — 1:4. Вовченко — 1 (Гераськин), 42:13 — 2:4. Юров — 1 (Маклюков, Пресс), 51:53 — 3:4.

Вратари: Набоков (Подскребалин, 38:43, 58:38) — Николаев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 42 (11+20+11) — 23 (3+12+8).

Судьи: Белов, Оскирко.

25 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)

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