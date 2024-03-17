«Металлург» всухую обыграл «Спартак» и повел в серии второго раунда Кубка Гагарина

17 марта, 16:47
«Металлург» дома обыграл «Спартак» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ — 4:0.
У победителей отличились Люк Джонсон, Дмитрий Силантьев, Егор Яковлев и Никита Гребенкин.
Таким образом, магнитогорцы повели в серии второго раунда Кубка Гагарина 1-0.
Следующий матч команды проведут во вторник, 19 марта, в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Джонсон — 3 (бол., Пресс, Юров), 8:35 — 1:0. Силантьев — 1 (Еременко), 12:13 — 2:0. Яковлев — 2 (Канцеров, Силантьев), 36:31 — 3:0. Гребенкин — 2, 59:39 — 4:0.
Вратари: Набоков — Николаев.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 38 (9+18+11) — 34 (11+10+13).
Судьи: Беляев, Оленин.
17 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 7500 зрителей.
Счет в серии: 1-0