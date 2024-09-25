«Металлург» сыграет со «Спартаком» в матче КХЛ 25 сентября

«Металлург» примет «Спартак» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 25 сентября. Матч состоится на «Арене-Металлург» в Магнитогорске, начало — в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Металлург» — «Спартак» в прямом эфире покажут канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Все матчи сезона КХЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (контент сервиса доступен по подписке).

Кроме того, трансляцию матча «Металлург» — «Спартак» проведет магнитогорский телеканал «ТВ-ИН» (начало эфира в 18.45 по местному времени) для жителей этого города.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Металлург» — «Спартак» вы можете в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2024/25 «Магнитка» провела 8 матчей и набрала 6 очков. В активе красно-белых — 11 очков после 7 игр.