«Металлург» сыграет со «Спартаком» в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ 28 марта

«Металлург» сыграет со «Спартаком» в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ в четверг, 28 марта. Встреча пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Спартак» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Наблюдать за игрой можно в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона-2023/24 также транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Спартак» на своем льду победил «Металлург» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 1:0. Счет в серии стал равным — 2-2.

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