Шайбы Яковлева и Минулина в третьем периоде принесли «Металлургу» победу над «Торпедо»

«Металлург» обыграл «Торпедо» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Хозяева уступали после двух периодов со счетом 0:1, счет в начале второго периода открыл форвард нижегородцев Деннис Ян. В третьем периоде «Металлург» забросил две безответных шайбы и одержал победу. У магнитогорцев забросили Егор Яковлев и Артем Минулин.

«Металлург» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 26 очками в 18 матчах, «Торпедо» идет на четвертой строчке Запада с 23 очками в 18 встречах.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Ян — 7 (Конюшков, Кручинин), 21:15 — 0:1. Яковлев — 4 (бол., Зернов), 43:13 — 1:1. Минулин — 1 (Кошелев, Карри), 58:36 — 2:1.

Вратари: Кошечкин — Кульбаков (58:44).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 36 (8+16+12) — 31 (11+8+12).

Судьи: Кочетов, Кулаков.

15 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.