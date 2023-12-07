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Сегодня, 19:10

«Металлург» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Торпедо» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» на выезде обыграло «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победную шайбу в меньшинстве забросил Василий Атанасов. Еще по одному голу на счету Михаила Орлова и Владислава Фирстова. Последний также отметился голевой передачей.

За хозяев отличились Александр Петунин и Никита Гребенкин.

«Торпедо» одержало четвертую победу подряд. Команда с 51 очком после 40 матчей занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (55 очков) проиграл в четвертой игре подряд, но продолжает лидировать на «Востоке» после 41 матча.

В следующем матче нижегородцы дома примут «Спартак» 19 декабря. «Металлург» 22 декабря на домашнем льду сыграет с «Амуром».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Петунин — 10 (Канцеров), 0:51 — 1:0. Гребенкин — 9 (Вовченко, Зернов), 3:01 — 2:0. Орлов — 4 (Ли, Фирстов), 25:39 — 2:1. Фирстов — 12 (Белевич, Сизов), 34:17 — 2:2. Атанасов — 19 (мен., Белевич, Бокун), 52:38 — 2:3.

Вратари: Загидулин (Набоков, 34:17, 59:27) — Гуска (Кульбаков, 3:01).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 33 (10+11+12) — 20 (8+8+4).

Судьи: Лазарев, Степучев.

7 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6720 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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