«Металлург» встретится с «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ 10 октября. Игра состоится в ледовом дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Торпедо» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 16.50 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Магнитогорска трансляция будет доступна на телеканале ОТВ. Начнется эфир в 18.50 по местному времени. Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на канале «НН 24».

Клуб из Магнитогорска набрал 14 очков и занимает шестое место в Восточной конференции. Команда Игоря Ларионова с 15-ю баллами располагается на шестой строчке на Западе.

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