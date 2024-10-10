«Металлург» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

10 октября в Магнитогорске «Металлург» принял «Торпедо» в матче FONBET Чемпионате КХЛ. Игры завершилась победой гостей со счетом 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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