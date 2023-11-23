«Металлург» и «Трактор» в четверг, 23 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало — 17.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport и на телеканале КХЛ. Ключевые события игры «Металлург» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Металлург» набрал 48 очков и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Трактора» 40 баллов, команда находится на 5-м месте Восточной конференции.

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