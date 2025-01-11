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Сегодня, 16:46

«Металлург» обыграл «Трактор» и одержал 8-ю победу подряд

Руслан Минаев
«Металлург» обыграл «Трактор» (5:3).
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» дома обыграл «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев гол и результативную передачу сделал Даниил Вовченко. У гостей по 2 (1+1) очка набрали Виталий Кравцов и Бадди Робинсон.

«Магнитка» одержала восьмую победу подряд. «Металлург» набрал 56 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 59 очками — лидирует в таблице.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Голы: Силантьев — 9 (Камалов, Юров), 19:21 — 1:0. Маклюков — 3 (Пресс, Михайлис), 20:21 — 2:0. Гераськин — 4 (Паливко, Рендулич), 21:32 — 3:0. Дронов — 8, 28:07 — 3:1. Робинсон — 6 (Светлаков, Кравцов), 34:19 — 3:2. Вовченко — 8 (Юров, Минулин), 41:04 — 4:2. Канцеров — 12 (бол., Пресс, Вовченко), 48:10 — 5:2. Кравцов — 13 (Блажиевский, Робинсон), 58:03 — 5:3.

Вратари: Набоков — Фукале (58:21 — 59:07, 59:24).

Штраф: 0 — 2.

Броски: 40 (12+13+15) — 42 (13+16+13).

Судьи: Лаврентьев, Юдаков.

11 января. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.

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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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