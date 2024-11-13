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«Металлург» — «Трактор»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Металлург» встретится с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Металлург» встретится с «Трактором» в Магнитогорске.
Фото ХК «Металлург», Telegram
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«Металлург» примет «Трактор» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 13 ноября. Начало матча в спортивном комплексе «Арена-Металлург» в Магнитогорске в 17.00 по московскому времени.

Игру «Металлург» — «Трактор» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте КХЛ.

Кроме того, игру в Магнитогорске транслируют на местном канале «ТВ-ИН» и челябинском канале «ОТВ» для жителей этих регионов.

Ключевые события и результат игры «Металлург» — «Трактор» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Металлург» провел 26 матчей и набрал 27 очков, у «Трактора» — 27 очков в 25 играх.

Матч «Металлург» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор

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