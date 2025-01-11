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«Металлург» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Металлург» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 11 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Яковлев (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» на своем льду примет «Трактор» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 11 января. Игра состоится в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске и начнется в 14.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Металлург» — «Трактор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ТВ-ИН. Начало эфира — в 16.20 по местному времени. Для жителей Челябинска трансляция будет на телеканале ОТВ. Начнется эфир — в 16.20 по местному времени.

Команда Андрея Разина в 43 матчах набрала 54 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. Челябинский клуб с 59 очками в 44 играх располагается на первой строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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