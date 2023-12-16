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Сегодня, 18:11

Международная федерация хоккея отклонила апелляции ЦСКА и Федотова

Ана Горшкова
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отклонил апелляции ЦСКА и вратаря команды Ивана Федотова.

«Независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции, поданные Иваном Федотовым и профессиональным хоккейным клубом ЦСКА на решение ИИХФ ввести санкции в отношении Федотова за нарушение его стандартного контракта с командой Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» и в отношении ЦСКА за то, что побудил Федотова нарушить условия контракта с клубом НХЛ. ИИХФ правильно установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией», когда подписывал контракт с ЦСКА», — приводит ТАСС заявление федерации.

В конце сентября глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что ФХР, КХЛ, а также сам Федотов не выполнили правила международных трансферов и не соблюдали закон о заключении контрактов.

В августе международная федерация дисквалифицировала 27-летнего хоккеиста до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023 года заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Источник: ТАСС
Иван Федотов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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