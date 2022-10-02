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Сегодня, 13:18

Международная федерация хоккея сможет аннулировать контракты легионеров в КХЛ лишь в 2023 году

Виктория Кравченко
Кристиан Ярош.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-атташе Международной Федерации хоккея Адам Стайсс сообщил, что ИИХФ может помочь всем желающим хоккеистам, которые хотят покинуть КХЛ.

Он считает, что на данный момент — это невозможно сделать, но правила могут изменить через 11 месяцев на конгрессе ИИХФ.

«Правила ИИХФ утверждаются конгрессом ИИХФ и могут быть изменены только с одобрения конгресса, а не совета директоров ИИХФ. В следующий раз это можно будет сделать во время полугодового конгресса ИИХФ в сентябре 2023 года», — цитирует Стайсса Expressen.

Он заявил, что согласно уставу, правила могут быть изменены лишь на конгрессах.

Источник: https://www.expressen.se/
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