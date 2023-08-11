Международная федерация хоккея вынесет решение по контракту Федотова 14 августа

Президент ИИХФ Люк Тардиф ответил «СЭ» на вопрос, когда будет вынесено решение по контракту российского вратаря Ивана Федотова с московским ЦСКА.

«Заявление Международной федерации хоккея по делу Федотова будет в понедельник,14 августа», — сказал Тардиф «СЭ».

8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с «Филадельфией», которое было заключено перед тем, как игрока призвали на военную службу. В «Филадельфии» убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24.

Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил ИИХФ в вопросе подписания контракта.