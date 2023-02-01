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КХЛ

Сегодня, 00:35

Мичков: «С удовольствием сыграю за «Капитан» в МХЛ»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, арендованный у СКА, рассказал, что готов сыграть в МХЛ за «Капитан» после окончания регулярного чемпионата КХЛ.

— В конце февраля для «Сочи» закончится сезон. По регламенту вы можете сыграть за «Капитан» в МХЛ. Готовы к этому? Есть желание поиграть в молодежке?

— Конечно, очень хотелось бы. Я всегда хочу играть в хоккей. Если сочтут нужным и это принесет пользу команде, то я с удовольствием сыграю за «Капитан» и буду делать все возможное, чтобы команда побеждала.

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