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Сегодня, 14:30

Мичков: «Не стал был рекламировать алкоголь»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото ХК «Сочи»
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем знании английского и об отношении к рекламным контрактам.

— На английском языке готовы дать интервью?

— Если только на ломаном и с переводчиком. Всех слов я не знаю. Полностью давать интервью на английском пока не готов.

— Вы учите английский?

— Да, потихоньку учу. Время еще есть.

— Ярослав Аскаров подписывал еще до отъезда в Северную Америку личные рекламные контракты. Вам поступали такие предложения?

— Поступали, но, к сожалению, не со всеми получается сотрудничать.

— Есть позиции, которые вы не хотите рекламировать? Например, пиво?

— С пивом и алкоголем сотрудничать не предлагали.

— Но вы бы и не стали?

— Нет, алкоголь бы я не стал рекламировать.

Матвей Мичков. «Каждый мой гол, каждый момент обсуждался и обсуждается». Главный талант России Мичков — о популярности
Хоккей
Матвей Мичков
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Мичков: «Я почти не ходил в школу»