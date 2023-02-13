Мичков: «Не стал был рекламировать алкоголь»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем знании английского и об отношении к рекламным контрактам.

— На английском языке готовы дать интервью?

— Если только на ломаном и с переводчиком. Всех слов я не знаю. Полностью давать интервью на английском пока не готов.

— Вы учите английский?

— Да, потихоньку учу. Время еще есть.

— Ярослав Аскаров подписывал еще до отъезда в Северную Америку личные рекламные контракты. Вам поступали такие предложения?

— Поступали, но, к сожалению, не со всеми получается сотрудничать.

— Есть позиции, которые вы не хотите рекламировать? Например, пиво?

— С пивом и алкоголем сотрудничать не предлагали.

— Но вы бы и не стали?

— Нет, алкоголь бы я не стал рекламировать.