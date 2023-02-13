Мичков: «Не стал был рекламировать алкоголь»

Сегодня, 14:30
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем знании английского и об отношении к рекламным контрактам.
— На английском языке готовы дать интервью?
— Если только на ломаном и с переводчиком. Всех слов я не знаю. Полностью давать интервью на английском пока не готов.
— Вы учите английский?
— Да, потихоньку учу. Время еще есть.
— Ярослав Аскаров подписывал еще до отъезда в Северную Америку личные рекламные контракты. Вам поступали такие предложения?
— Поступали, но, к сожалению, не со всеми получается сотрудничать.
— Есть позиции, которые вы не хотите рекламировать? Например, пиво?
— С пивом и алкоголем сотрудничать не предлагали.
— Но вы бы и не стали?
— Нет, алкоголь бы я не стал рекламировать.