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Сегодня, 04:46

Мичков после победы над «Спартаком» рассказал об атмосфере в «Сочи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков прокомментировал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этой встрече он набрал 2 (1+1) очка.
«Очень довольны тем, что, наконец, удалось победить. Соперник здорово добавил во втором периоде, у нас возникли проблемы. Хорошо, что мы вовремя оклемались. Атмосфера у нас отличная, рабочая. Мы прибавляем, в дальнейшем все будет лучше и лучше. У нас новые тренировки, стараемся больше времени проводить вместе. Будем стремиться к тому, чтобы у нас все получалось. Я всегда хочу играть в хоккей. С удовольствием сыграю за «Капитан» в плей-офф МХЛ и сделаю все, чтобы команда побеждала», — цитирует «РБ Спорт» Мичкова.

«Сочи» набрал 25 очков и идет на последнем месте в Западной конференции КХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-michkov-atmosfera-v-hk-sochi-otlichnaya-v-dal-nejshem-vse-budet-luchshe-i-luchshe/
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
Матвей Мичков
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