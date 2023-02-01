Мичков после победы над «Спартаком» рассказал об атмосфере в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков прокомментировал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этой встрече он набрал 2 (1+1) очка.

«Очень довольны тем, что, наконец, удалось победить. Соперник здорово добавил во втором периоде, у нас возникли проблемы. Хорошо, что мы вовремя оклемались. Атмосфера у нас отличная, рабочая. Мы прибавляем, в дальнейшем все будет лучше и лучше. У нас новые тренировки, стараемся больше времени проводить вместе. Будем стремиться к тому, чтобы у нас все получалось. Я всегда хочу играть в хоккей. С удовольствием сыграю за «Капитан» в плей-офф МХЛ и сделаю все, чтобы команда побеждала», — цитирует «РБ Спорт» Мичкова.

«Сочи» набрал 25 очков и идет на последнем месте в Западной конференции КХЛ.