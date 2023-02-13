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Сегодня, 13:00

Мичков рассказал об отношениях с конкурентами на драфте НХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото ХК «Сочи»
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России в эксклюзивном интервью «СЭ» пожелал успехов своему ровеснику Ивану Мирошниченко, выступающему за «Авангард», а также рассказал об отношениях с претендентами на первые номера драфта НХЛ-2023

— Сейчас вы и Иван Мирошниченко играете в КХЛ. Можно сказать, что время юниоров вашего года пришло?

— Да. Здорово, что нам дают возможность играть в КХЛ. Дальше все зависит от нас — от меня, от Вани. Желаю ему только удачи. Слежу за его игрой. Дай Бог, чтобы и у него, и меня все получилось.

— Я не стану спрашивать вас про драфт — коллеги задали достаточно вопросов на эту тему. Хочется получить от вас краткий репорт на конкурентов за лидерство: Бедард, Фантилли, Дворски, Смит. Вы же играли против них на разных турнирах.

— Со Смитом, мне кажется, я ни разу не пересекался. Дворски очень хороший парень, мой друг. Мы знакомы с детства. Он очень здорово разговаривает на русском языке. Мы вместе ездили в тренинг-кэмп, когда мне было 14 лет. У него хороший бросок и чувство гола. Здорово играет на вбрасываниях и в обороне — это одна из его сильных сторон. С Фантилли мы много раз пересекались. Он физически сильный парень. По Бедарду — вы все сами видели: хороший бросок, голевое чутье, отличное видение площадки.

Матвей Мичков. «Каждый мой гол, каждый момент обсуждался и обсуждается». Главный талант России Мичков — о популярности

Хоккей
КХЛ
НХЛ
Иван Мирошниченко
Матвей Мичков
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