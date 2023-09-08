Мичков в третий раз не попал в заявку СКА на матч КХЛ

Сегодня, 18:31
Форвард СКА Матвей Мичков не сыграет в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Локомотива».
7-й номер драфта НХЛ не попал в заявку команды в 3-й раз в 4 стартовых матчах этого сезона.
Мичков единственный раз сыграл за СКА в матче с «Торпедо» (3:4), который состоялся 6 сентября, и не отметился результативными действиями. 18-летний хоккеист провел на льду 6 минут 12 секунд.
Матч «Локомотив» и СКА состоится в Ярославле на «Арене-2000», начало — в 19.00 по московскому времени.
|8.09
|19:00
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Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|8.09
|19:00
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Витязь – Трактор
|- : -
|8.09
|19:00
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Локомотив – СКА
|- : -
|8.09
|19:00
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Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|8.09
|19:00
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Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|8.09
|19:30
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Спартак – Адмирал
|- : -