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Сегодня, 18:31

Мичков в третий раз не попал в заявку СКА на матч КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард СКА Матвей Мичков не сыграет в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Локомотива».

7-й номер драфта НХЛ не попал в заявку команды в 3-й раз в 4 стартовых матчах этого сезона.

Мичков единственный раз сыграл за СКА в матче с «Торпедо» (3:4), который состоялся 6 сентября, и не отметился результативными действиями. 18-летний хоккеист провел на льду 6 минут 12 секунд.

Матч «Локомотив» и СКА состоится в Ярославле на «Арене-2000», начало — в 19.00 по московскому времени.

Матвей Мичков
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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