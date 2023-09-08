Мичков в третий раз не попал в заявку СКА на матч КХЛ

Форвард СКА Матвей Мичков не сыграет в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Локомотива».

7-й номер драфта НХЛ не попал в заявку команды в 3-й раз в 4 стартовых матчах этого сезона.

Мичков единственный раз сыграл за СКА в матче с «Торпедо» (3:4), который состоялся 6 сентября, и не отметился результативными действиями. 18-летний хоккеист провел на льду 6 минут 12 секунд.

Матч «Локомотив» и СКА состоится в Ярославле на «Арене-2000», начало — в 19.00 по московскому времени.