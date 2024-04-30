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Сегодня, 14:29

Мичков вернулся в СКА по окончании аренды с «Сочи», Перевалов — в «Локомотив»

Алина Савинова
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Нападающие Матвей Мичков и Александр Перевалов покинули «Сочи» по окончании срока аренды, сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Мичков вернулся в расположение СКА, а Перевалов — в «Локомотив».

«Благодарим Матвея и Александра за игру и яркие эмоции, желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении южного клуба.

В минувшем сезоне 19-летний Мичков принял участие в 47 матчах чемпионата КХЛ и набрал 41 (19+22) очко, став вторым бомбардиром команды. На счету 20-летнего Перевалова 11 игр и 2 (0+2) очка.

Также «Сочи» покинули нападающие Артем Николаев и Джереми Бракк после окончания действия контрактов.

Источник: https://t.me/sochihc/14311
Матвей Мичков
Хоккей
КХЛ
ФК Сочи
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