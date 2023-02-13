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Сегодня, 14:15

Мичков: «Я почти не ходил в школу»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото ХК «Сочи»
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России, в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился воспоминаниями из детства и рассказал об особенностях получения среднего образования.

— Что помните из детских впечатлений о Перми?

— Я раньше все время проводил в ледовой арене. Не сказал бы, что я часто где-то гулял. Все время тренировался. Мог сходить раз в месяц с родителями в торговый центр в кино. Пермь — хороший город с большой историей. Каждому, кто там не был, стоит приехать. Думаю, вам понравится.

— А куда сходить, если я собрался в Пермь?

— На набережную. Красивая Пермь II. Есть хорошие рестораны.

— Вы сказали, что много времени в детстве проводили на ледовой арене. А как же образовательная школа?

— Я почти не ходил в школу. Дома вечерами делал домашнее задание и относил в школу, чтобы мне ставили оценки. И до седьмого класса я учился без четверок — на одни пятерки! Потом появились четверки. Стало меньше времени, начались разные выезды — в таком графике тяжело совмещать учебу и хоккей.

— Сейчас в вашей жизни много хоккея помимо тренировок и игр с командой?

— Я слежу за всем хоккеем. В свободное время предпочитаю смотреть обзоры КХЛ, МХЛ, ВХЛ, НХЛ. Слежу за всеми лигами, знаю всех игроков. Всегда интересно смотреть за кем-то и чему-то учиться.

Матвей Мичков. «Каждый мой гол, каждый момент обсуждался и обсуждается». Главный талант России Мичков — о популярности

Хоккей
Матвей Мичков
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