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Сегодня, 15:53

Мичков заявил, что не пытался забить красивый буллит в ворота «Ак Барса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Сочи» Матвей Мичков прокомментировал нереализованный буллит в серии штрафных бросков в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б).

«Я не хотел забить красиво. Я хотел просто забить, принести победу команде. Мне уже удавалось так исполнять буллиты в ВХЛ. Да, сейчас не получилось, но у меня этот буллит поставлен на поток. Это не пижонство, а одна из заготовок, которые я использую для того, чтобы поразить ворота», — приводит слова Мичкова Sport24.

25 декабря 18-летний хоккеист в своем втором матче в КХЛ за «Сочи» забросил первую шайбу в ворота «Ак Барса» (3:4 Б). Мичков перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды в декабре.

Мичков считается одним из фаворитов драфта новичков НХЛ, который пройдет летом 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-12-28-michkov-moy-bullit-ak-barsu-ne-pizhonstvo-a-odna-iz-zagotovok
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Матвей Мичков
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