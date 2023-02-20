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КХЛ

Сегодня, 12:29

Мифтахов, Хохлов и Воронков признаны лучшими игроками недели КХЛ

Виктория Кравченко
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Комиссия по определению лучших хоккеистов ФОНБЕТ чемпионата КХЛ определила лучших игроков недели.

Лучшим голкипером впервые в карьере стал Амир Мифтахов из «Ак Барса», одержавший с казанской командой четыре победы в четырех матчах. Он отразил 96,30 процента бросков, по воротам голкипера в сумме было нанесено 135 бросков.

Лучшим защитником признан игрок «Нефтехимика» Илья Хохлов, набравший 4 (3+1) очка в трех матчах.

Лучшим форвардом впервые в карьере стал игрок «Ак Барса» Дмитрий Воронков из «Ак Барса». На счету хоккеиста 6 (4+2) очков в четырех матчах.

Игрок «Витязя» Ярослав Бусыгин, набравший 2 (1+1) очка в трех играх недели, впервые в карьере признан лучшим новичком по итогам недели.

Илья Хохлов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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