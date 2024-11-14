Сегодня, 06:14
Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал победу в матче FONBET чемпионата КХЛ над «Куньлунем» (5:0).
— Сухарь? Самое главное — командная победа, — приводит слова Мифтахова официальный сайт клуба. — Она куда важнее сухих матчей. Мы все идем к одной цели.
— В концовке матча команда осталась в меньшинстве. Не было страха пропустить шайбу?
— Я в такие моменты никогда не нервничаю, всегда спокоен.
— Игроки «Куньлнуня» много провоцировали по ходу игры. Тебя не пытались как-то задеть?
— В любой игре бывают такие моменты. Каких-то явных провокаций не было.
— Впереди матчи против СКА и ЦСКА. Эмоционально зарядились перед ними?
— Любая победа придает положительные эмоции. Тем более с таким результатом при своих болельщиках. Готовимся ко всем играм одинаково.