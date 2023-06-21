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Сегодня, 14:36

Мифтахов заявил, что в Казани одна из лучших раздевалок в мире

Алина Савинова
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Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов поделился мнением о раздевалке казанской команды.

«Думаю, что в Казани одна из лучших раздевалок в мире. Это говорят хоккеисты, которые играли в НХЛ, поэтому про эту раздевалку уже слышал весь мир вроде как», — цитирует Мифтахова Metaratings.ru.

Голкипер был задрафтован «Тампой» в 2020 году под 186-м номером. Однако он не сыграл в НХЛ ни одного официального матча и вернулся в «Ак Барс». В мае Мифтахов подписал новый двухлетний контракт с казанской командой.

Источник: https://metaratings.ru/news/miftakhov-v-kazani-odna-iz-luchshikh-razdevalok-v-mire-eto-govoryat-khokkeisty-igravshie-v-nkhl-260414/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Амир Мифтахов
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