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Сегодня, 16:20

Анисин об игре Ковальчука в сезоне-2023/24 КХЛ: «Он звезда, не каждый столько забьет»

Руслан Минаев
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Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в прошлом сезоне КХЛ.

«Ковальчук отыграл хорошо, забивал голы. За такие деньги принес много пользы, в том числе в раздевалке. В первые матчи надо было его поддержать, а у нас любят осуждать — это плохо, то плохо. Потом он очень хорошо двигался. А если бы он раньше начал играть, то было бы еще лучше. Ждали, что он будет играть на чемпионате мира-2008 в Квебеке? Такого не бывает. Но он хорошо играл, Ковальчук — звезда. Не каждый забьет столько за 20 матчей», — цитирует Анисина «РБ Спорт».

7 апреля «СЭ» сообщал, что Ковальчук может завершить карьеру игрока и стать генменеджером «Спартака».

В сезоне КХЛ-2023/24 41-летний Ковальчук провел за красно-белых 25 матчей и набрал 8 (4+4) очков.

Источник: РБ Спорт
Илья Ковальчук
Михаил Анисин
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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