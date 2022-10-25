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Сегодня, 12:30

Михаил Анисин поделился мнением об отставке Назарова из «Сочи»

Виктория Кравченко
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Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин поделился мнением об отставке Андрея Назарова из «Сочи». Новым тренером команды, скорее всего, будет Сергей Светлов.

«Назаров — хороший специалист, и ни один другой тренер с ХК «Сочи» серьезных результатов не покажет. У него была задача готовить молодежь на перспективу, поэтому какой с него спрос? Если сравнивать ХК «Сочи», когда я там играл, и сегодняшнюю команду — это небо и земля по подбору исполнителей. Руководству, конечно, виднее. Но, думаю, отставка Назарова — это неправильное решение. Помню, когда я пришел в «Витязь», тоже шли на последнем месте, но на второй год уже подбирались к плей-офф, а потом мы с Артемием Панариным поехали на повышение — и только если говорить об одном звене. Вот что получилось благодаря работе Назарова. И я не вижу в «Сочи» стратегии. Или вы развиваете молодежь и даете спокойно работать, или требуете результат, но для этого нужно менять бюджет и брать хотя бы два звена мастеров. Тогда можно было с Назарова спрашивать. Хотя Сергей Светлов — тоже хороший специалист, поживем — увидим. Я думаю, что плей-офф от «Сочи» уже уплыл, но, надеюсь, что я ошибаюсь», — цитирует Анисина «РБ Спорт».

В воскресенье южане потерпели седьмое поражение подряд, команда с 9 очками после 20 игр занимает последнее место в КХЛ. Назаров возглавлял «Сочи» с 2021 года, он остается в системе клуба, но его должность пока не определена.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-anisin-v-proshlom-sezone-nazarov-by-l-v-sochi-narashvat-u-nas-prinyato-zakapy-vat-pri-neudachah/
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