Михаил Анисин поделился мнением об отставке Назарова из «Сочи»

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин поделился мнением об отставке Андрея Назарова из «Сочи». Новым тренером команды, скорее всего, будет Сергей Светлов.

«Назаров — хороший специалист, и ни один другой тренер с ХК «Сочи» серьезных результатов не покажет. У него была задача готовить молодежь на перспективу, поэтому какой с него спрос? Если сравнивать ХК «Сочи», когда я там играл, и сегодняшнюю команду — это небо и земля по подбору исполнителей. Руководству, конечно, виднее. Но, думаю, отставка Назарова — это неправильное решение. Помню, когда я пришел в «Витязь», тоже шли на последнем месте, но на второй год уже подбирались к плей-офф, а потом мы с Артемием Панариным поехали на повышение — и только если говорить об одном звене. Вот что получилось благодаря работе Назарова. И я не вижу в «Сочи» стратегии. Или вы развиваете молодежь и даете спокойно работать, или требуете результат, но для этого нужно менять бюджет и брать хотя бы два звена мастеров. Тогда можно было с Назарова спрашивать. Хотя Сергей Светлов — тоже хороший специалист, поживем — увидим. Я думаю, что плей-офф от «Сочи» уже уплыл, но, надеюсь, что я ошибаюсь», — цитирует Анисина «РБ Спорт».

В воскресенье южане потерпели седьмое поражение подряд, команда с 9 очками после 20 игр занимает последнее место в КХЛ. Назаров возглавлял «Сочи» с 2021 года, он остается в системе клуба, но его должность пока не определена.