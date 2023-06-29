Михаил Аверин назначен председателем Совета директоров «Авангарда»

Новым председателем Совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард» назначен Михаил Аверин, сообщает пресс-служба клуба.

«За последние годы «Авангард» одержал много спортивных побед, построил G-Drive Арену, открыл хоккейную академию в Омске. Теперь важно укрепить фундамент для новых достижений и воспитания следующего поколения российских хоккеистов на всех этапах, начиная с академии. У нас опытная, профессиональная команда, и моя задача — поддерживать условия для ее роста и развития», — приводит слова Аверина пресс-служба «Авангарда».

Он займет место Александра Крылова, объявившего об уходе с поста 25 мая 2023 года.