Грасс: «У «Локомотива» собралась очень серьезная банда»

Нападающий «Металлурга» Михаил Грасс прокомментировал поражение от «Локомотива» в первом матче нового нового сезона в КХЛ.

«Соперник был хорош в большинстве, поэтому забил первую шайбу. А в случае со второй шайбой мы потеряли концентрацию. Пока мы сыграли только с «Локомотивом». Могу сказать, что у них собралась очень серьезная банда. Команда усилилась и играет очень структурно. Я думаю, они обижены за поражение в финале прошлого сезона и теперь настроены взять реванш», — цитирует Metaratings.ru Грасса.

«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина.