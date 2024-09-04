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Сегодня, 02:37

Грасс: «У «Локомотива» собралась очень серьезная банда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Михаил Грасс прокомментировал поражение от «Локомотива» в первом матче нового нового сезона в КХЛ.

«Соперник был хорош в большинстве, поэтому забил первую шайбу. А в случае со второй шайбой мы потеряли концентрацию. Пока мы сыграли только с «Локомотивом». Могу сказать, что у них собралась очень серьезная банда. Команда усилилась и играет очень структурно. Я думаю, они обижены за поражение в финале прошлого сезона и теперь настроены взять реванш», — цитирует Metaratings.ru Грасса.

«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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