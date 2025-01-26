Григоренко: «Хочется, чтобы сборную России допустили к международным турнирам. Особенно жаль молодых ребят»

Олимпийский чемпион 2018 года, нападающий СКА Михаил Григоренко в разговоре с корреспондентом «СЭ» порассуждал на тему возможного возвращения сборной России по хоккею на международные соревнования с приходом к власти в США президента Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) готова рассмотреть вопрос допуска сборной России до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Это может произойти уже 3-4 февраля.

— Я в политику особо не лезу. Но, конечно, хочется, чтобы наши сборные допустили к международным турнирам. Особенно жалко, наверное, молодых ребят, которые пропускают юниорские, молодежные чемпионаты мира. Такие воспоминания на всю жизнь, вот эти первые турниры за сборную. Очень-очень жаль их. Надеюсь, что нашу сборную допустят и мы сможем показать свой уровень на международной арене, — начал Григоренко.

— Насколько конкурентоспособен мог быть нынешний состав сборной России (например, тот, что был на Кубке Первого канала в декабре) против участников чемпионата мира?

— Здесь нужно понимать, что чемпионат мира — это другой уровень. Туда и ребята с НХЛ приезжают, немножко другой состав. Но в любом случае Кубок Первого канала — престижный турнир. Всегда огромная честь надевать майку сборной. Если тебя взяли, доверились, то нужно оправдывать доверие. Здесь уже без разницы какой турнир — нужно выступать с честью, — сказал Григоренко «СЭ».

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.