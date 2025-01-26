Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Олимпиада

Сегодня, 20:05

Григоренко: «Хочется, чтобы сборную России допустили к международным турнирам. Особенно жаль молодых ребят»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион 2018 года, нападающий СКА Михаил Григоренко в разговоре с корреспондентом «СЭ» порассуждал на тему возможного возвращения сборной России по хоккею на международные соревнования с приходом к власти в США президента Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) готова рассмотреть вопрос допуска сборной России до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Это может произойти уже 3-4 февраля.

— Я в политику особо не лезу. Но, конечно, хочется, чтобы наши сборные допустили к международным турнирам. Особенно жалко, наверное, молодых ребят, которые пропускают юниорские, молодежные чемпионаты мира. Такие воспоминания на всю жизнь, вот эти первые турниры за сборную. Очень-очень жаль их. Надеюсь, что нашу сборную допустят и мы сможем показать свой уровень на международной арене, — начал Григоренко.

— Насколько конкурентоспособен мог быть нынешний состав сборной России (например, тот, что был на Кубке Первого канала в декабре) против участников чемпионата мира?

— Здесь нужно понимать, что чемпионат мира — это другой уровень. Туда и ребята с НХЛ приезжают, немножко другой состав. Но в любом случае Кубок Первого канала — престижный турнир. Всегда огромная честь надевать майку сборной. Если тебя взяли, доверились, то нужно оправдывать доверие. Здесь уже без разницы какой турнир — нужно выступать с честью, — сказал Григоренко «СЭ».

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

Михаил Григоренко
Хоккей
Сборная России по хоккею
Читайте также
ВС РФ освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
Майкл Дель Зотто завершил карьеру после скандала с порнозвездой
Лукашенко оценил поведение Зеленского на переговорах с РФ в 2022 году
Рейс Москва — Сочи совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова
Побег из России отменяется, гигантские штрафы — нет. Почему Бителло вернулся в «Динамо»
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Грищук считает, что допуск к турнирам ФИДЕ очень поможет юношам и шахматистам с ОВЗ из России
Карякин назвал хорошим знаком допуск россиян к турнирам ФИДЕ в нейтральном статусе
Шорт-трекистка Серегина назвала «отнюдь не положительными» перспективы возвращения флага на международных стартах
Лобос считает, что Россия потеряла много поколений игроков из-за отстранения
Фетисов оценил, может ли избрание Трампа повлиять на возвращение российских спортсменов: «Зачем ему это?»
Боярский назвал замену Байдена на Трампа оптимистичной для российского спорта
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя