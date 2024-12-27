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Сегодня, 05:11

Григоренко: «Кузнецов является лидером СКА и в раздевалке, и на льду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий СКА Михаил Григоренко отметил, что травма Евгения Кузнецова во втором периоде матча против ЦСКА (5:6) сильно мотивировала команду попытаться отыграться.

«Когда твой лидер получает травму, хочется сыграть за него и переломить ситуацию. Все понимают, что надо в два раза больше работать, чтобы попытаться как-то его заменить.

Роль Кузнецова в команде очень важна. Он отличный парень с отличными лидерскими качествами. Женя по-настоящему является лидером команды и в раздевалке, и на льду. Это большая удача и для нашей команды, и для КХЛ в целом, что в лиге появился такой яркий игрок и яркая личность», — цитируют «Известия» Григоренко.

В этом сезоне 32-летний Кузнецов провел за СКА 33 матча и набрал 33 (10+23) очка.

Евгений Кузнецов. Кузнецов может пропустить минимум два месяца из-за травмы
Источник: https://iz.ru/1814461/aleksei-fomin/nado-v-dva-raza-bolse-rabotat-ctoby-zamenit-kuznecova
Евгений Кузнецов (хоккей)
Михаил Григоренко
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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