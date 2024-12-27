Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:52

Григоренко: «СКА нужно сделать так, чтобы играть хорошо не местами, а все 60 минут»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий СКА Михаил Григоренко рассказал, чего не хватает команде в этом сезоне КХЛ.

«Нужно продолжать работать. Не хватает целостных матчей. В принципе местами неплохо играем, но пока не получается это перенести на все 60 минут. Нужно три периода более стабильно играть.

Повторюсь, местами мы очень здорово играем. Поэтому нужно сделать так, чтобы играть не местами, а все 60 минут. Все время показывать свою лучшую игру. У нас все для этого есть — хорошая команда, хороший тренерский штаб, все условия для нас созданы. Так что надо продолжать работать, и все будет хорошо», — цитируют «Известия» Григоренко.

СКА набрал 48 очков в 38 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции.

Источник: https://iz.ru/1814461/aleksei-fomin/nado-v-dva-raza-bolse-rabotat-ctoby-zamenit-kuznecova
Михаил Григоренко
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Читайте также
В Москве водитель автомобиля Lexus погиб в ДТП в Лефортовском тоннеле
Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
Президент Сербии Вучич обсудил с Зеленским двустороннее сотрудничество
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае после крушения танкеров
Сегодня
Вчера
Неделя