Григоренко: «СКА нужно сделать так, чтобы играть хорошо не местами, а все 60 минут»

Нападающий СКА Михаил Григоренко рассказал, чего не хватает команде в этом сезоне КХЛ.

«Нужно продолжать работать. Не хватает целостных матчей. В принципе местами неплохо играем, но пока не получается это перенести на все 60 минут. Нужно три периода более стабильно играть.

Повторюсь, местами мы очень здорово играем. Поэтому нужно сделать так, чтобы играть не местами, а все 60 минут. Все время показывать свою лучшую игру. У нас все для этого есть — хорошая команда, хороший тренерский штаб, все условия для нас созданы. Так что надо продолжать работать, и все будет хорошо», — цитируют «Известия» Григоренко.

СКА набрал 48 очков в 38 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции.