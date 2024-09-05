Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:41

Кравец: «Надеюсь, чемпионат будет интереснее, чем в прошлом году, особенно для «Куньлуня»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:1) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Надеюсь, чемпионат будет интереснее, чем в прошлом году, особенно для нашей команды. Горжусь ребятами за их работу — они поймали на себя 23 шайбы. Это хорошая совместная работа всех звеньев. Было непросто — в каких-то эпизодах мы уступали, но не уступили в желании и борьбе», — цитирует пресс-служба лиги Кравца.

«Динамо» 6 сентября примет «Северсталь». «Куньлунь» в этот же день сыграет дома с «Адмиралом».

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
Михаил Кравец
Читайте также
Украинского военачальника Гладкого отстранили из-за дочери-пловчихи
Овечкин улетел из России в США
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Сегодня
Вчера
Неделя