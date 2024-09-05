Кравец: «Надеюсь, чемпионат будет интереснее, чем в прошлом году, особенно для «Куньлуня»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:1) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Надеюсь, чемпионат будет интереснее, чем в прошлом году, особенно для нашей команды. Горжусь ребятами за их работу — они поймали на себя 23 шайбы. Это хорошая совместная работа всех звеньев. Было непросто — в каких-то эпизодах мы уступали, но не уступили в желании и борьбе», — цитирует пресс-служба лиги Кравца.

«Динамо» 6 сентября примет «Северсталь». «Куньлунь» в этот же день сыграет дома с «Адмиралом».