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Сегодня, 22:16

Главный тренер «Авангарда» — о мотивации: «После первого поражения нам некуда было отступать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды во втором матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (3:2).

«После первого поражения у нас естественно других вариантов не было, отступать было некуда. Нужно было побеждать. Такую задачу поставили перед командой и все вместе над ней поработали. Хорошее движение показали, хорошая работа всех звеньев и принесла нам результат. В том числе и игра вратаря. Это победа всей команды, но без вратаря никак. Про казанского вратаря мне нечего сказать, странно будет, на это есть тренерский штаб «Ак Барса». Но лично я считаю вратаря нельзя никогда обвинять. Это штучный товар, их надо оберегать и поддерживать.

После прошлой игры в первую очередь отметили, что важно первый период уверенно сыграть, нельзя с такой командой пятиться. Была работа над удалениями, по этому вопросу поговорили с ребятами. В целом и в первой игре много хорошего было сделано, я был доволен командой. Мы не хотели играть от обороны в третьем, нас «Ак Барс» нас заставил. По-прежнему, как в первом периоде, выходили с агрессией. Но где-то не сложилось, где-то не получилось. Вот и пришлось ловить шайбу на себя. Хорошо, что в конце все-таки выстояли, пропустили, но самое главное забили на одну шайбу больше. Теперь будем готовиться к омским играм», — сказал Кравец.

По ходу встречи омичи вели в три шайбы. Два гола «Ак Барс» забил в третьем периоде.

ХК Авангард
ХК Ак Барс
Михаил Кравец
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