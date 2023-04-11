Михаил Кравец: «Чистяков играл в плей-офф с переломом руки»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что защитник команды Сергей Чистяков играл в плей-офф с переломом руки.

— Перед первым матчем серии с «Ак Барсом» Чистяков не мог сжать клюшку из-за перелома руки. Потом начал потихоньку кататься. Как только начал чувствовать себя увереннее, то сразу сказал, что будет играть, — сказал Кравец.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Аванград» занял третье место в Восточной конференции. Команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграла «Ак Барсу» (1-4).