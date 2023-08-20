Главный тренер «Авангарда» Кравец: «Райан Спунер прилетает в Омск 21 августа»

Сегодня, 17:00
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказала, когда нападающий Райан Спунер присоединится к команде.
«Райан Спунер прилетает в Омск 21 августа», — сказал Кравец.
31-летний канадец заключил однолетний контракт с омским клубом. В прошедшем сезоне хоккеист провел 70 матчей в составе минского «Динамо» и набрал 52 (20+32) очка.
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