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Сегодня, 09:30

Михаил Панин — о работе в «Барысе»: «Конкретных предложений пока не было»

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Бывший главный тренер «Барыса» Михаил Панин рассказал о возможном возвращении в астанинский клуб.

«Встречался с казахстанским хоккейным руководством на турнире сборных команд в Санкт-Петербурге. Приглашали в ложу. Чисто интерес человеческих отношений. Конкретного предложения о работе не было. Были лишь поверхностные разговоры. Но пока никаких приглашений. Хотя я к работе в Астане отношусь положительно», — приводит слова Панина Legalbet.kz.

63-летний Панин работал в «Барысе» в 2007 и 2008 годах.

Источник: Legalbet.kz
КХЛ
ХК Барыс
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