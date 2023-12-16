Михалев — о дебюте в КХЛ: «Внимания стало больше. Начали писать сообщения. А жизнь не изменилась»

Нападающий «Сибири» Владимир Михалев в интервью «СЭ» рассказал, как изменилась его жизнь после дебюта в КХЛ.

— Ваша жизнь изменилась после дебюта в КХЛ? Заметили больше внимания?

— Внимания стало больше. Добавилось поклонников, подписчиков. Начали писать сообщения. А жизнь не изменилась. Просто тренируюсь, играю, работаю над собой.

— Самое главное теперь — не потерять голову от чрезмерного внимания. Понимаете, как справиться с этим?

— У меня такого никогда не было. Пишут обо мне и пишут. Я еще ничего не добился. Да, это хороший дебют, но еще ничего не сделано. Надо работать и работать, чтобы становиться лучше.

— Одно время вы вели аккаунт с нарезками своих голов. Почему забросили?

— Когда мы играли по ЮХЛ, был коронавирус. Делать особо нечего. Не только я один вел такие аккаунты. Много кто выкладывал свои голы под музыку. А что, прикольно! Сам делал монтаж, накладывал музыку в телефоне. Заняться было особо нечем. Когда немного повзрослел, подумал: «А зачем?» Нужно стараться и забивать голы, чтобы МХЛ и КХЛ их выкладывали.

Михалев дебютировал за «Сибирь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в этом сезоне. В регулярном чемпионате МХЛ-2023/24 за фарм-клуб новосибирской команды «Сибирские снайперы» 18-летний хоккеист провел 22 игры и набрал 21 (13+8) очко.