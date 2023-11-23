Михайлис повторил рекорд КХЛ, набрав 6 очков в одном матче

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис повторил рекорд КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

23 ноября Михайлис забросил одну шайбу и отдал пять голевых передач в матче против «Трактора» (6:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Он повторил рекорд лиги, став восьмым игроком в истории, набравшим 6 очков в одной игре.

Ранее шесть очков в одной игре набирали: Альберт Лещев («Атлант»), Брэндон Боченски («Барыс»), Райан Гундерсон («Йокерит»), Александр Радулов, Стефан Да Коста (оба — ЦСКА), Илья Ковальчук и Никита Гусев (оба — СКА).

В текущем сезоне 28-летний Михайлис набрал 21 (9+12) очко в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ.