Сегодня, 16:30
Легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию в «Барысе».
— Главное разочарование на старте сезона?
— «Барыс». И десяти матчей не прошло, как уволили тренера!
— Отставка Дэвида Немировски напрашивалась? Или в Астане поторопились?
— Ой, вы в какое-то болото пытаетесь меня затянуть... Ладно, отвечу. Если руководители клуба берут тренера месяца на полтора — тогда все правильно сделали. Но если они хотят построить хорошую команду, нужно дать тренеру спокойно поработать. Минимум год. А лучше два.