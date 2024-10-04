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Сегодня, 16:30

Михайлов: «Барыс» — главное разочарование»

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию в «Барысе».

— Главное разочарование на старте сезона?

— «Барыс». И десяти матчей не прошло, как уволили тренера!

— Отставка Дэвида Немировски напрашивалась? Или в Астане поторопились?

— Ой, вы в какое-то болото пытаетесь меня затянуть... Ладно, отвечу. Если руководители клуба берут тренера месяца на полтора — тогда все правильно сделали. Но если они хотят построить хорошую команду, нужно дать тренеру спокойно поработать. Минимум год. А лучше два.

 
Борис Михайлов. «Харламов на площадке умел все. Еще и на трибуну успевал смотреть». Борису Михайлову — 80!
КХЛ
ХК Барыс
Борис Михайлов

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