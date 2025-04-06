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6 апреля, 11:59

Михайлов назвал катастрофой игру ЦСКА: «Никакого морального удовлетворения»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал «СЭ» игру армейцев в этом сезоне КХЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что Сергей Федоров может сменить Илью Воробьева на посту главного тренера ЦСКА. Специалист с большой долей вероятности будет уволен после вылета армейцев из плей-офф. В первом раунде ЦСКА проиграл минскому «Динамо» (2-4).

— Владислав Третьяк высказал мнение, что руководство ЦСКА сейчас будет решать, оставлять тренера или нет. Стоит ли идти на такие крайние меры?

— Это будет решать руководство. Выступлением команды я как болельщик неудовлетворен. Причем с начала чемпионата. На это есть много причин. Хотелось бы сначала, чтобы главный тренер рассказал, почему так произошло. Хоккеисты двигались, хотели, было огромное желание. Но это желание должно подкрепляться построением игры. Не я же отвечаю за выступление команды, а главный тренер. Я недоволен выступлением не только вчера, но и на протяжении всего [сезона]. Да, были хорошие игры, были средние, были плохие. Чтобы чего-то добиться, нужны стабильные выступления. Это схема, сыгранность пятерок, троек — вот это все, понимаете? Вы меня будете спрашивать, я-то знаю, в чем беда. То что мы второй год подряд в первом раунде плей-офф вылетаем, это катастрофа! Особенно для такого клуба, как ЦСКА. Это я так считаю.

— С чего началась эта катастрофа?

— И с чего началась эта катастрофа, я тоже знаю. Но что я буду рассказывать сейчас то-то, то-то. Подождите, сейчас все отдохнут три дня и тогда уже спокойно проанализируют. А то, почему команда так сыграла, какая причина, должен говорить тренер. Я могу рассказать как болельщик. Я вам сейчас все расскажу, а главный тренер потом будет повторять меня. В целом, скажу, что от выступления команды на протяжении всего сезона у меня никакого морального удовлетворения нет.

Федоров уже тренировал армейцев в период с июля 2021 года по март 2024 года и дважды выигрывал с командой Кубок Гагарина (2022, 2023).

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Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
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