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Сегодня, 22:05

Михайлов объяснил неудачный старт сезона ЦСКА в КХЛ: «Первый период мы практически все время проигрываем»

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Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал «СЭ» поражение армейцев от «Локомотива» (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Да сегодня мы проиграли, но «Локомотив» был быстрее, забил два гола. У нас было много моментов, но нападающие никак не могли забросить шайбу. Противник сегодня заслуженно победил, потому что он во всех компонентах был быстрее и злее. И, конечно, в последних играх ЦСКА подводит начало встреч. Первый период мы практически все время проигрываем. Я думаю, что команда уже должна быть в хорошей форме. Конечно, я верю, что ЦСКА будет играть сильнее и сильнее, потому что есть желание, но некоторые моменты подводят», — сказал Михайлов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После этой встречи «Локомотив» поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков за 7 игр. Это третья победа команды подряд. ЦСКА идет на 8-й позиции (7 очков за 8 матчей).

21 сентября армейцы сыграют дома против «Лады», клуб из Ярославля днем ранее на выезде встретится с минским «Динамо».

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
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Западная конференция И В П О
1 Динамо М 8 6 2 12
2 Торпедо 7 5 2 11
3 Сочи 8 5 3 10
4 Локомотив 7 5 2 10
5 Спартак 8 4 4 9
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 6 3 3 7
8 ЦСКА 8 3 5 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 8 1 7 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Ак Барс 8 6 2 12
3 Авангард 6 5 1 10
4 Лада 8 4 4 9
5 Трактор 8 4 4 9
6 Автомобилист 8 4 4 9
7 Сал. Юлаев 6 4 2 8
8 Барыс 7 2 5 7
9 Сибирь 7 3 4 7
10 Амур 6 3 3 6
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 7 1 6 3
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23.09
18.09 16:30
Барыс – Нефтехимик
 8 : 0
18.09 17:00
Сал. Юлаев – Торпедо
 1 : 0 ОТ
18.09 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 4 : 2
18.09 17:00
Трактор – Лада
 1 : 2
18.09 19:00
ЦСКА – Локомотив
 1 : 2
18.09 19:30
Динамо М – Спартак
 6 : 3
18.09 19:30
Ак Барс – Витязь
 5 : 4 ОТ
18.09 19:30
Сочи – Северсталь
 5 : 3
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